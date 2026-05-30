大の巨人ファンとして知られる、フリーアナウンサーの徳光和夫（85）が30日放送のニッポン放送「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」（土曜前5・00）に出演。長女（18）への暴行容疑で逮捕され、辞任した巨人の阿部慎之助前監督（47）の後を継いだ橋上秀樹監督代行（60）の人選について言及した。自身の注目ニュースを取り上げる中、29日の試合で巨人が日本ハムに勝利した試合を取り上げた徳光。「随所に橋上采配が光った」と評