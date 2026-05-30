神戸―東京SG後半、トライを決める神戸・上村＝秩父宮ラグビーのNTTリーグワン1部プレーオフは30日、東京・秩父宮ラグビー場で準決勝の1試合が行われ、リーグワンで初制覇を狙う神戸（レギュラーシーズン1位）が東京SG（4位）に69―23で大勝し、6月7日に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で行われる決勝に進んだ。神戸は前半6分にWTB植田のトライで先制。さらに3トライを加え、24―16で折り返した。後半も7トライを奪い、