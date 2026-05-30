◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ準決勝神戸69―23東京SG（2026年5月30日東京・秩父宮ラグビー場）キックオフ直前、東京SGのWTB尾崎泰雅（27）は、両手を合わせて目を閉じ、うつむいた。左腕には喪章が巻かれている。前日の5月29日に突然、届いた訃報。天国の恩師に祈った。「山口先生は、伏見工をつくった人だと思っています」。京都工学院高ラグビー部総監督の山口良治さんが亡くなった。尾崎は前身の伏