◇交流戦巨人5―3日本ハム（2026年5月30日エスコンF）巨人・浦田俊輔内野手（23）が1試合3盗塁を決め、自慢の足で勝利に貢献した。「2番・二塁」でスタメン出場。初回1死に中前打で出塁すると、続く3番・松本の初球でスタートを切り、二盗に成功。自身初の2桁10盗塁に乗せ、その後の松本の左翼線への先制二塁打につなげた。さらに、3回は敵失で出塁し、ここでも二盗に成功。その後に三盗も決め、4番・ダルベックの左前