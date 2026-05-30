バラエティー番組からドラマ、映画、舞台まで出演オファーが絶えない小池栄子さん。放送中の主演ドラマ『ムショラン三ツ星』（NHK総合、毎週土曜午後１０時〜）では、一流レストランのシェフから男子刑務所の管理栄養士に転職した銀林葉子を演じている。原作は現役の刑務所管理栄養士・黒柳桂子さんの同名エッセー。調理経験ゼロの受刑者と葉子が「食」を通じて交流していく様をコミカルに描いた作品だ。厳格なルールのもと提供さ