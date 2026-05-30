東京ディズニーリゾートは、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の公開に合わせたスペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」の開催に先駆けて、7月1日（水）から新作グッズを発売する。【写真】ウッディ＆ジェシーのカチューシャもかわいい！『トイ・ストーリー5』グッズ一覧■おもちゃたちが大集合！今回登場するのは、『トイ・ストーリー』シリーズに登場するおもちゃたちが、ボニーの部