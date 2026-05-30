長年にわたって全校生徒で地域の活性化に取り組んでいる県立松井田高校のボランティアクラブが、日本善行会から善行表彰を受け２９日、安中市長に報告しました。 松井田高校のボランティアクラブは、善行の普及などに取り組む一般社団法人「日本善行会」の春季善行表彰を受賞しました。２９日は安中市役所を訪れ、岩井市長に受賞を報告しました。 松井田高校ボランティアクラブは、２００２年の創設から２５年目を迎える歴史あ