視覚障害者向けの野球、ブラインドベースボールの関東大会が３０日に開幕し、群馬代表がはつらつとしたプレーを見せました。 伊勢崎市で３０日に開幕したブラインドベースボールの関東大会には、群馬や東京、埼玉など関東７都県の代表が出場し、ことし１０月に開かれる全スポ＝全国障害者スポーツ大会への出場権をかけて戦いました。 ブラインドベースボールは、転がるボ