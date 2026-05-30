３０日も県内は朝から気温が上がって各地で真夏日となり、桐生では３３・８度を観測し全国１位の暑さとなりました。 各地の最高気温は、桐生で３３・８度を観測して全国１の暑さとなったほか、前橋は３２・９度で２位、伊勢崎も３２・６度で大分の日田などと並び３位になるなど県内が上位を占めました。 この他、高崎市の上里見と下仁田町の西野牧で３２．４度となるなど、９つの観測地点で真夏日を観測しました。 前橋地方