廿日市市の県道で３０日、直径約１ｍ、深さ１．５ｍほどの陥没がありました。 警察によりますと３０日午前８時４５分ごろ、廿日市市下平良の県道で「道路に穴があいている。マンホールくらいですよ」と通報がありました。 陥没は直径約１ｍ、深さ１．５ｍほどとみられていて、通過した車２台がパンクしたということです。 西部建設事務所によりますと、道路整備のため現場周辺を通行止めにしていて、まもなく解除され