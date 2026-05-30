結成７０年を迎えた広島県被団協の箕牧智之理事長（８４）が退任し、被爆者で原爆資料館元館長の原田浩さん（８６）が就任しました。 広島市中区で３０日、広島県被団協の定期総会が行われました。 箕牧智之前理事長（８４）「多くの方との出会いがあったことは私の人生にとって非常によかったと思います。ありがとうございました」 ２０２１年から理事長を務めてきた箕牧智之さんは体調面を考慮して、退任が決まりました。