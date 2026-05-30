最先端の技術を通して海の魅力を体験できるイベントが３０日、呉市の大和ミュージアム周辺で始まりました。呉市で始まった「海洋文化都市くれ海博」。広島大学と連携してまちづくりに取り組む「Town＆Gown構想」の一環として開かれたイベントで、海に関する最新の研究や技術に触れたり、海に関わる仕事の魅力を楽しめます。人気を集めていたのは造船会社で使われているチェーンブロックの体験会。体を軽々と持ち上