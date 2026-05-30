アメリカ・ラスベガスで、薬物の使用を認める初めてのスポーツ大会が開催されました。元オリンピアンも出場する中、健康リスクなどをめぐり波紋が広がっています。■世界記録を更新実況「世界記録更新だ！」アメリカ・ラスベガス。競泳男子50メートル自由形のタイムは、世界記録を上回る20秒81。◇ただ、これは薬物の使用を認める初の国際大会「エンハンスト・ゲームズ」での結果です。◇大会の目的は「人間の限界への挑戦」。筋肉