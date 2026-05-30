ドジャースのキム・ヘソン選手が3Aへと送られました。日本時間30日、ドジャースはテオスカー・ヘルナンデス選手の10日間の負傷者リスト入りに伴いベンチを再編成。サンティアゴ・エスピナル選手と再契約を交わしアクティブロースターに追加し、キム・ヘソン選手を3Aとしました。キム・ヘソン選手はシーズン序盤は3Aスタート。ムーキー・ベッツ選手が右斜筋の捻挫で離脱した際に昇格を果たしました。キケ・ヘルナンデス選手が左肘の