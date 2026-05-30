31日に投開票が迫った新潟県知事選挙。立候補者は選挙戦最終日の30日も最後の訴えに声を枯らしています。 県知事選挙には届け出順に、いずれも無所属で、現職の花角英世さん、新人の土田竜吾さん新人の安中聡さんの3人が立候補しています。 3期目を目指す花角さんは、経済対策に力を入れるとし、就任以来繰り返す「住んでよし訪れてよしの新潟」をキャッチフレーズに県政の継続を訴えます。 【無・現 花角英世候補】 「成