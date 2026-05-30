ラグビーの元日本代表FWで、人気ドラマ「スクール☆ウォーズ」の主人公のモデルとなった京都工学院（前・伏見工）ラグビー部総監督の山口良治さんが死去したことが分かった。83歳だった。訃報を受け、各界から悲しみの声が多数寄せられた。「スクール☆ウォーズ」で主演した俳優・山下真司は所属事務所を通じ「人一倍熱い涙を流された山口先生。愛と感動に満ちた素晴らしい人生でしたね。あなたがいなければ「スクール☆ウォー