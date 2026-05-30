30日夕方、熊本県美里町の緑川で男性の遺体が発見されました。 男性は昼頃に、シカの駆除をしていて、誤って川に流されたと見られています。 警察によりますと、30日午後4時50分ごろ、美里町大井早（おおいそう）の緑川で70代くらいの男性の遺体が発見されました。 男性に目立った外傷はなく、衣類もすべて着ていたということです。 遺体が発見された場所の上流で正午ごろ、「男性がシカの駆除中に緑川に転落した」と119番通報