サッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏が２９日、ＡＢＥＭＡ「しくじり先生俺みたいになるな！！」に出演した。柿谷氏は、Ｃ大阪の下部組織で育ち、２００６年に当時クラブ史上最年少の１６歳でプロ契約。卓越したテクニックと創造性にあふれた数々のプレーで「天才」と呼ばれた。柿谷氏は、２０１４年に元ウルグアイ代表のディエゴ・フォルラン氏とチームメートになったことを述懐した。フォルラン氏は、マンチェスターＵ、ビ