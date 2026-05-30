京都市で記者団の取材に応じる国民民主党の玉木代表＝30日午後国民民主党の玉木雄一郎代表は30日、自民党幹部から連立政権入りを期待する発言が相次いでいることを巡り「今後の連携の在り方は信頼関係の醸成の度合いに応じ、幅も深さも変わってくる。一つ一つの政策課題に誠実に向き合いたい」と述べた。京都市内で記者団の質問に答えた。同時に「政策本位が大原則だ。外交や安全保障といった国益に直結する課題に関し、われわ