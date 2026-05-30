◇明治安田J1百年構想リーグプレーオフラウンド1位決定戦第1戦G大阪1―1東京V（2026年5月30日パナスタ）東京VがMF福田湧矢（27）の古巣からのゴールで追いつき、第1戦を引き分けた。前半42分に先制されたが、後半3分に福田が左サイドからシュート。GK東口が弾いて決まった。福田は「パナスタは実家のようなところ。ゴールはラッキーだった。感謝しかない」と振りかえる。対戦前から「ガンバとやりたかった。対戦できてう