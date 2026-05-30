元AKB48で、モデル・実業家としても活躍する小嶋陽菜（38）が30日、自身のインスタグラムを更新。プロデュースするランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」から、新作ブラキャミソール「ROSIER Essential Bra Camisole」を発売すると発表した。【写真】ブラキャミを着用しふんわり美谷間や美脚を披露した小嶋陽菜小嶋は「お待たせしました！！」と切り出し、「ラクな着け心地とバストのホールド感、どちらも叶えてくれま