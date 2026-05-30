第8競技区間を終え、沿道のファンの前を移動するトヨタの勝田貴元＝岐阜県恵那市自動車の世界ラリー選手権（WRC）第7戦、ラリー・ジャパン第2日は30日、岐阜県恵那市などで第7〜14競技区間が行われ、総合6位から出た勝田貴元（トヨタ）は4位に浮上した。第10競技区間ではステージ2位、第11競技区間では3位のタイムをマークするなどして追い上げた。ドライバー部門で総合トップのエルフィン・エバンズ（英国、トヨタ）が首位を