台風6号は、6月1日に沖縄に直撃する見込みです。九州や本州にも接近し、広い範囲で警報級の大雨となる恐れがあります。台風6号は、6月1日から強い勢力で沖縄・奄美付近に直撃し、2日から3日には九州から関東にかけてかなり接近する見込みとなっています。雨と風の予想をみてみると6月1日は沖縄本島が大荒れで、最大瞬間風速50メートル、雨の量は300mmとなっていて、災害レベルの暴風雨となる恐れがあります。6月3日ごろは、九州か