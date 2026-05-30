◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム３―５巨人（３０日・エスコンフィールド）巨人が２連勝で４カードぶりの勝ち越しを決めた。打線は初回に３番・松本の適時打で先制。２回にはキャベッジ、岸田の連続本塁打、３回にはダルベックの適時打で４―０とした。浦田が２安打３盗塁と躍動。９回には泉口が適時打を放った。今季初登板初先発の西舘は６回無失点の好投で今季初白星を挙げた。試合後の橋上監督代行の主