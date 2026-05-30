北海道発のボーイズグループ「ＮＯＲＤ（ノール）」の舟木健が３０日、ソロアーティストとして全６曲入りＥＰ「ＳＵＰＥＲＮＯＶＡ」をデジタルリリースした。音楽活動を本格的にスタートさせる上で記念碑的な作品となり、６月６日には初のワンマンライブを「札幌ｃｕｂｅｇａｒｄｅｎ」で開催する。全６曲の内容については「Ｍ１『Ｓｌａｖｅ』で一気にトップギアで駆け上がり、リード曲のＭ２『ＳＵＰＥＲＮＯＶＡ』は野心