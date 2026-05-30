タレントの村重杏奈（２７）が３０日、都内で行われた「写真集『あんな』発売記念会見」に出席した。人生最後と銘打った写真集の舞台はオーストラリア。海にプール、ホテル、ステーキハウスや夜の街など様々なシチュエーションで撮影。身も心も全てを曝け出し、大人の女性の魅力を見せつけた。書籍を手にした村重は常時ハイテンション。「芸能界の太陽です。皆さんを照らしてまいりたいと思います」とあいさつし、さらに「こ