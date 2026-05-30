９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」のリマ（ＲＩＭＡ）が３０日までに自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。インスタグラムに「Ｉｌｏｖｅｉｔｗｈｅｎｉｔ’ｓｐｉｎｋ」とつづり、ピンクの衣装を着たショットを複数枚アップ。細いウエストが際立つへそ出しショットや大胆に背中を見せた姿などを披露した。この投稿にファンからは「ぴんくかわいいぃぃぃぃ！！！」「目大きすぎる笑」「待ってぇぇ！ま