大相撲で昨年５月に現役を引退した元小結・北勝富士の大山親方の引退相撲が３０日、東京・両国国技館で行われた。断髪式では歌手の松山千春、参院議員の鈴木宗男ら約３００人がはさみを入れ、師匠の八角親方（元横綱・北勝海）の止めばさみでまげに別れを告げ「ふわっとしている。一つの節目が終わった」と感慨に浸った。５歳の長男・春仁くんとはおそろいの化粧まわしでの土俵入り。引退後に落ちていた体重を増やして臨んだ最