ＦＭＷＥ３０日の川崎・富士見公園パークセンター前特設リング大会で?邪道?大仁田厚（６８）がザ・グレート・サスケ（５６）との２３年ぶりの爆破戦をぶち上げた。大仁田はこの日、メインの「有刺鉄線電流爆破バット＋電流爆破椅子＋邪道ロケット＋有刺鉄線ボード地獄デスマッチ」でサスケと組んでミスター・ポーゴ、ガッツ石島組と対戦した。会場には川崎市消防局の局員も検査のために姿を見せている中、先に入場した大仁田は