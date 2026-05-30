◆陸上ＴＷＯＬＡＰＳＭＩＤＤＬＥＤＩＳＴＡＮＣＥＣＩＲＣＵＩＴ２０２６（３０日、東京・世田谷区立総合運動場陸上競技場）グランプリ男子８００メートルＡ組は、昨年の東京世界陸上代表・落合晃（駒大）が１分４３秒４５の日本新記録で優勝した。観客からの大声援の中、力強く走り抜き「すごい歓声の中で走らせてもらって、すごい良い経験をさせてもらいました。こうして日本記録が出せたことは自分だけの力ではな