秋田朝日放送 ２９日夜岩手県雫石町の国道で普通乗用車と大型トラックが正面衝突し仙北市の３４歳の男性が亡くなりました。 警察によりますと２９日午後７時すぎ、岩手県雫石町の国道４６号で普通乗用車が対向車線にはみ出し大型トラックと正面衝突しました。 この事故で普通乗用車を運転していた仙北市の会社員・小田大介さん（３４）が病院に運ばれましたが、およそ１時間４０分後に出血性ショックのため死亡しました