秋田朝日放送 県総合食品研究センターの研究員による取り組みの成果が発表されました。 会では、県産のソラマメを使ったペーストを米麹で糖化して作った「発酵あんこ」の開発の成果などが発表されました。 また、ニジマスの養殖についてエゴマ油を絞ったあとの未利用資源「エゴマ搾油粕」を配合した飼料の試験結果も報告されました。 ニジマスの成長や肉質・食味に与える影響がほとんどなく必須脂肪酸の