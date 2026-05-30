秋田朝日放送 秋田市の中心部で秋田の文化をまるごと体験できるイベントが開かれ、訪れた人たちが秋田のグルメや郷土芸能を満喫しました。 「まるっと秋田博」は秋田に伝わる郷土芸能に加え、秋田が誇る酒と食を一度に体験してもらおうとエリアなかいちや秋田市文化創造館など秋田駅近くの４カ所を会場に開かれています。 エリアなかいちには地ビールと地酒が並ぶエリアや県産肉が味わえるエリアなどが設けられ、