２８日、北京科技大学の雄安キャンパス建設現場。（ドローンから、雄安＝新華社記者／牟宇）【新華社雄安5月30日】中国河北省雄安新区では、北京市内から一部の機能を移転させる第1陣4大学のキャンパス建設が佳境を迎えている。4大学の雄安キャンパスはいずれも起歩区（主要市街地区）第5地区北部に建設中で、西から東へ北京交通大学、中国地質大学（北京）、北京科技大学、北京林業大学と並ぶ。建設の先行プロジェクトとして