©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996©ABC-A・東映アニメーション 1996年に放送開始し、今年TVアニメ放送30周年となる『名探偵コナン』と、2004年から放送が開始されている日曜あさの人気アニメ《プリキュアシリーズ》第23弾『名探偵プリキュア！』。それぞれ放送局とアニメ制作会社が異なる２つのアニメで、垣根を越えた奇跡の名探偵コラボが実現！ 5月31日（日） ABCテレビ・テレビ朝日系（あさ