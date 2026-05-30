桂南光（74）が上方落語協会に復帰することが分かった。28日に大阪・天満天神繁昌亭で開かれた同協会の総会、理事会で承認された。また、南光の弟子・桂南天（58）、南天の弟子の桂天吾（29）が同協会に新加入した。南光は1994年に同協会の会長選挙を巡って桂枝雀一門、桂ざこば一門らがそろって協会を脱退した際に脱会した。今回の復帰について、天吾は「南光師匠が南天師匠、ボクが今後、上方の噺家としてやりやすいように