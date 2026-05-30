◇UFCファイトナイト・マカオ バンタム級マッチ 鶴屋怜-ルイス・グルレー(日本時間30日、中国マカオ)日本人総合格闘家の鶴屋怜選手が、およそ1年3か月ぶりのオクタゴンで、1ラウンド一本勝ちをおさめました。頭を金髪に染めて登場した鶴屋選手。自身3戦目のUFCで第1ラウンドから攻めの姿勢で優位に進めます。立ち上がりは打撃で相手にプレッシャーをかけながらチャンスを見てバックをとり、倒したところで肘やパウンドを見舞います