元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（69）の妻で元女優の里紗さんが30日放送の、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。初めて伸晃氏の父・石原慎太郎さんに会った時のことを明かした。庄司智春が「どうだったんですか？最初、慎太郎さんとお会いした時？」と質問。里紗さんは「ビビるもなにも、お食事の席に…主人の実家に『ご飯食べにおいで』って言われて行ったんですけど。『仕事なにやってる