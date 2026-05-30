愛知県田原市に5月30日、渥美あじさいの森がオープンしました。30日にオープンした渥美あじさいの森は、1万2000平方メートルの敷地に、およそ100種類のアジサイ6000株が植えられています。アジサイの生産量が日本一を誇る田原市をPRしようと、地元の有志が整備に取り組んできました。この日は四分咲き程度ですが、品種を変えながら6月いっぱいまで色鮮やかなアジサイの絶景が楽しめるということです。