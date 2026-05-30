5月30日、名古屋港水族館に隣接する堤防で、プラスチックや発泡スチロールなどの海洋ゴミを回収するイベントが開かれました。海岸などに漂着するゴミから環境問題を考えてもらおうと名古屋港水族館が主催したもので、中学生から60代までのボランティアが、20分にわたってゴミ拾いに汗を流しました。