台風第６号（チャンミー）は６月１日から２日頃にかけて暴風域を伴って強い勢力で南西諸島に接近し、その後３日頃にかけて西日本から東日本に接近するおそれがあります。沖縄地方では、３１日からうねりを伴う高波に、１日から暴風、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。奄美地方では、１日から暴風やうねりを伴う高波に警戒してください。 【画像】台風6号の最新進路予想図関東にも影