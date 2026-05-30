【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻井翔が、堤真一主演のTBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』（毎週日曜 21時～）最終章に出演する。 ■「長年取材だけでなくプライベートでも観戦をさせていただいていた競技の一つ。参加することができ嬉しかった」 主演の堤とは初共演となり、TBSドラマへの出演は、自身初となる政治家役を務めた『笑うマトリョーシカ』（2024年）以来、約2年ぶり。 櫻井が演じるのは、