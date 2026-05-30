2026年5月30日、北海道・名寄警察署は上川管内に住む20代男性が2180万円をだまし取られる特殊詐欺事件が発生したと発表しました。警察によりますと、3月20日、男性の携帯電話にNTTや内閣府、警視庁を名乗る者などから電話がありました。男性は「ウェブサイトの登録料の未納の料金がある」「あなたのスマホから出たウイルスによって感染した被害者が2名いる」「保険に入らないと被害者への返済は自己負担になるが、特別にサイバ