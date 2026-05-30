◇日本グランプリシリーズ 東京大会 TWOLAPS MIDDLE DISTANCE CIRCUIT 2026(30日、東京・世田谷区立総合運動場陸上競技場)MDC GPの男子800メートルで落合晃選手(駒澤大学2年)が1分43秒45の日本新記録を樹立。今月自身2度目の日本新記録で優勝を果たしました。3日に行われた静岡国際陸上の同種目でも1分43秒90の日本新記録をマークしており、0.45秒の更新に。「約1か月たってしっかり調子も上げてこられた。またベストを更新できた