「東京六大学野球、早大１−８慶大」（３０日、神宮球場）慶大が早大を打ち崩して２３年秋以来の優勝に王手をかけた。早大は公式戦初出場の霜結太外野手（２年・マクレーン）が「１番・左翼」に抜てきされ、初回に先頭打者弾を放った。伝統の一戦で神宮の空にアーチをかけた。前日にスタメンを伝えられた霜は「やるしかない」と打席へ。慶大・渡辺和（４年・高松商）の直球攻めを受けながらもうまく捉えて左翼スタンドへ放り