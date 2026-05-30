アニメ『名探偵コナン』が30日、読売テレビ・日本テレビで放送された。『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜午前8時30分〜）とコラボレーションした特別エピソードが、来週6月6日に放送されることを受け、NEXT CONAN'S HINT（ネクストコナンズヒント）は「ジェル」だった。【動画】怪盗キッド＆プリキュア登場！公開された『コナン』次回予告映像6月6日放送の『名探偵コナン』の特別回「はなまるな真実ア