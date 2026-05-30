2017年、全国高校ラグビー大会の京都代表決定戦で伏見工・京都工学院が敗退し、グラウンドを見つめる山口良治総監督（当時、手前右）とOBの元日本代表大八木淳史氏（奥右）＝京都市京都・伏見工高（現京都工学院高）ラグビー部の監督、総監督を歴任し、「泣き虫先生」の愛称で親しまれた山口良治さんの訃報を受けて30日、関係者から悼む声が上がった。教え子で元日本代表の大八木淳史さん（64）は昨年10月に食事をしたのが最後だ