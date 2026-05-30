太平洋側の東北４県を縦断する自然歩道「みちのく潮風トレイル」の関係自治体協議会の総会が３０日、宮城県南三陸町で開かれた。沿線２９市町村の首長らが出席し、トレイルのＰＲのため協議会のロゴマークを制作することなどを決めた。岩手県大槌町で４月に発生した山林火災で、ルートの一部に倒木などの被害があったことも報告された。迂回（うかい）路を使って２９日から通行が再開されたという。トレイルは青森県八戸市か