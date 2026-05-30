関西将棋フェスティバルinMBSが30日、大阪市のMBSちゃやまちプラザであり、山崎隆之九段（45）が稲葉陽八段（37）に記念対局で勝利した。両者は藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝への挑戦権を争うALSOK杯第76期王将戦（スポーツニッポン新聞社、毎日新聞特別協力）2次予選でもぶつかる可能性があった。24人が8人ずつに分かれ、3枠ある挑戦者決定リーグ入りを争う2次予選。1回戦で勝利し合えば2回戦でぶつかるはずだった。1回