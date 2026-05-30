（CNN）ラオスの水没した洞窟に閉じ込められた住民5人の救出活動で、現地に派遣された国際救助チームは30日午後、4人を助け出した。オーストラリア人救助ダイバーのジョシュ・リチャーズ氏が明らかにした。前日29日の夜には、男性1人が洞窟内から安全に連れ出されていた。フランスの洞窟ダイバー、ロビン・クエスタ氏は4人の救出に先立ち、29日に最初の生存者の救出に成功したことを「奇跡」と表現。食料も水もない状態で何日も過